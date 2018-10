30 Stunden arbeiten, wie bei Vollzeitjob verdienen

Telefonzeiten verkürzt, Smartphones in den Schubladen

Damit’s funktioniert, wurde an Schrauben gedreht: Die Telefonzeiten der Agentur enden um 14 Uhr, auch bei den Prozessen wurde vieles verbessert, Zeit eingespart. Dazu legen die Mitarbeiter nun ihre Smartphones in die Schubladen. Interne Termine werden als Blöcke abgearbeitet, Mittwoch-Vormittag ist terminfrei.