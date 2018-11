Diese Stars haben ihre Kinder böse beleidigt

Angelina Jolie sieht sich am allerliebsten in der Rolle der Übermutti. Für ihre sechs Kinder, drei leibliche und drei adoptierte, kämpft die Schauspielerin wie eine Löwin, wie sich zuletzt im Rosenkrieg mit ihrem Ex Brad Pitt zeigte. Kann es da wirklich sein, dass die 43-Jährige eines ihrer Kids gar nicht so gern hat wie die anderen? Ja! Denn Jolie selbst verriet einmal in einem Interview, dass sie für ihre erstgeborene Tochter Shiloh weniger Muttergefühle habe als für ihre Adoptiv-Kinder Maddox und Zahara. „Ich denke, ich fühle so viel mehr für Madd und Zee, weil sie Überlebende sind, sie haben viel miterlebt. Shiloh war vom Moment ihrer Geburt an privilegiert, meine Gefühle für sie sind weniger ausgeprägt.“ Und als wäre das nicht schon genug, setzte die Aktrice dann auch noch eins drauf, indem sie meinte: „Meine anderen Kinder habe ich kennengelernt, als sie sechs Monate alt waren - da hatten sie bereits Persönlichkeit.“