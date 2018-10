Der diesjährige Medizin-Nobelpreis geht an zwei Krebsforscher: Der US-Amerikaner James P. Allison and der Japaner Tasuku Honjo erhalten die Auszeichnung für ihre Beiträge zur Krebstherapie durch Hemmung von negativen Immunreaktionen. Das gab das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm bekannt.