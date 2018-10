So tief ist die Kluft zwischen den Kulturen

„Wie nach einer Gehirnwäsche“

Als hinderlich bei der Integration wird auch der Besuch von Gebetshäusern am Wochenende gesehen. „Nach dem Wochenende haben wir oft den Eindruck, dass die Kinder wie nach einer Gehirnwäsche wieder in der Schule sitzen“, schildert eine Lehrerin. Eine Auseinandersetzung mit Sexualität oder Nacktheit gilt zumeist als verpönt, dieses Gedankengut werde auch in manchem Gotteshaus vermittelt, wie eine Lehrerin berichtet. „Und der Bub in der fünften Klasse hat zu mir gesagt, außerehelicher Sex sei eine Todsünde und man komme in die Hölle. Da war ich noch unvorbereitet und habe alarmiert gefragt: ‚Woher hast du denn das?!‘ Und da hat er mir gesagt, das habe er schon an vielen Moscheen in Wien so erklärt bekommen.“ Ähnliche Erfahrung hatte auch Wiesinger gemacht: