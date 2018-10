Auch dritte Bezirkshauptmannschaft ist nun sicher

Messer, Pfefferspray oder Gaspistole! Bei den Sicherheitskontrollen auf den Bezirkshauptmannschaften Linz-Land und Kirchdorf kamen so einige Überraschungen zum Vorschein. Deshalb baut das Land schrittweise die Überwachung auf allen Standorten aus. Heute, Montag, startet der viermonatige Testbetrieb in Vöcklabruck. Danach ist der vierte Sicherheitsausbau in Braunau an der Reihe.