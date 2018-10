Europa gewinnt vorzeitig 42. Ryder Cup gegen USA!

Alle Ryder-Cup-Begegnungen seit 1979:

1979: Europa unterliegt den USA 11:17 (Greenbrier, West Virginia/USA)

1981: Europa unterliegt den USA 9,5:18,5 (Walton Heath, Surrey/ENG)

1983: Europa unterliegt den USA 13,5:14,5 (Palm Beach Gardens, Florida/USA)

1985: Europa besiegt die USA 16,5:11,5 (The Belfry, Birmingham/ENG)

1987: Europa besiegt die USA 15:13 (Muirfield Village, Dublin, Ohio/USA)

1989: Europa besiegt die USA 14:14* (The Belfry, Birmingham/ENG)

1991: Europa unterliegt den USA 13,5:14,5 (Kiawah Island, South Carolina/USA)

1993: Europa unterliegt den USA 13:15 (The Belfry, Birmingham/ENG)

1995: Europa besiegt die USA 14,5:13,5 (Oak Hill, New York/USA)

1997: Europa besiegt die USA 14,5:13,5 (Valderrama, Sotogrande/ESP)

1999: Europa unterliegt den USA 13,5:14,5 (Brookline, Massachusetts/USA)

2002: Europa besiegt die USA 15,5:12,5 (The Belfry, Birmingham /ENG)

2004: Europa besiegt die USA 18,5:9,5 (Oakland Hills, Bloomfield, Michigan/USA)

2006: Europa besiegt die USA 18,5:9,5 (K Club, Straffan/IRL)

2008: Europa unterliegt den USA 11,5:16,5 (Valhalla, Louisville, Kentucky/USA)

2010: Europa besiegt die USA 14,5:13,5 (Celtic Manor, Newport/WAL)

2012: Europa besiegt die USA 14,5:13,5 (Medinah, Chicago, Illinois/USA)

2014: Europa besiegt die USA 16,5:11,5 (Gleneagles/SCO)

2016: Europa unterliegt den USA mit 11:17 (Hazeltine, Chaska, Minnesota/USA)

2018: Europa besiegt die USA 17,5:10,5 (Guyancourt bei Paris/FRA)



* = Bei Unentschieden bleibt der Gewinner der vorangegangenen Austragung im Besitz des Cups.