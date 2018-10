Spanier Alejandro Valverde holt in Innsbruck Gold!

Alle Straßen-Rad-Weltmeister seit 1927:

1927: Nürburgring (GER) Alfredo Binda (ITA)

1928: Budapest (HUN) Georges Ronsse (BEL)

1929: Zürich (SUI) Georges Ronsse (BEL)

1930: Lüttich (BEL) Alfredo Binda (ITA)

1931: Kopenhagen (DEN) Learco Guerra (ITA)

1932: Rom (ITA) Alfredo Binda (ITA)

1933: Monthery (FRA) Georges Speicher (FRA)

1934: Leipzig (GER) Karel Kaers (BEL)

1935: Floreffe (BEL) Jean Aerts (BEL)

1936: Bern (SUI) Antonin Magne (FRA)

1937: Kopenhagen (DEN) Eloi Meulenberg (BEL)

1938: Valkenburg (NED) Marcel Kint (BEL)

1939 - 1945: keine Weltmeisterschaften

1946: Zürich (SUI) Hans Knecht (SUI)

1947: Reims (FRA) Theo Middelkamp (NED)

1948: Valkenburg (NED) Briek Schotte (BEL)

1949: Kopenhagen (DEN) Rik van Steenbergen (BEL)

1950: Moorslede (BEL) Briek Schotte (BEL)

1951: Varese (ITA) Ferdi Kübler (SUI)

1952: Luxemburg (LUX) Heinz Müller (BRD)

1953: Lugano (SUI) Fausto Coppi (ITA)

1954: Solingen (BRD) Louison Bobet (FRA)

1955: Frascati (ITA) Stan Ockers (BEL)

1956: Kopenhagen (DEN) Rik van Steenbergen (BEL)

1957: Waregem (BEL) Rik van Steenbergen (BEL)

1958: Reims (FRA) Ercole Baldini (ITA)

1959: Zandvoort (NED) Andre Darrigade (FRA)

1960: Karl Marx Stadt (DDR) Rik van Looy (BEL)

1961: Bern (SUI) Rik van Looy (BEL)

1962: Salo/Gardasee (ITA) Jean Stablinski (FRA)

1963: Ronse (BEL) Benoni Beheyt (BEL)

1964: Sallanches (FRA) Jan Janssen (NED)

1965: San Sebastian (ESP) Tom Simpson (GBR)

1966: Nürburgring (BRD) Rudi Altig (BRD)

1967: Heerlen (NED) Eddy Merckx (BEL)

1968: Imola (ITA) Vittorio Adorni (ITA)

1969: Zolder (BEL) Harm Ottenbros (NED)

1970: Leicester (GBR) Jean-Pierre Monsere (BEL)

1971: Mendrisio (SUI) Eddy Merckx (BEL)

1972: Gap (FRA) Marino Basso (ITA)

1973: Barcelona (ESP) Felice Gimondi (ITA)

1974: Montreal (CAN) Eddy Merckx (BEL)

1975: Yvoir (BEL) Hennie Kuiper (NED)

1976: Ostuni (ITA) Freddy Maertens (BEL)

1977: San Cristobal (VEN) Francesco Moser (ITA)

1978: Nürburgring (BRD) Gerrie Knetemann (NED)

1979: Valkenburg (NED) Jan Raas (NED)

1980: Sallanches (FRA) Bernard Hinault (FRA)

1981: Prag (CSSR) Freddy Maertens (BEL)

1982: Goodwood (GBR) Giuseppe Saronni (ITA)

1983: Altenrhein (SUI) Greg LeMond (USA)

1984: Barcelona (ESP) Claude Criquielion (BEL)

1985: Giavera (ITA) Joop Zoetemelk (NED)

1986: Colorado Springs (USA) Moreno Argentin (ITA)

1987: VILLACH (AUT) Stephen Roche (IRL)

1988: Ronse (BEL) Maurizio Fondriest (ITA)

1989: Chambery (FRA) Greg LeMond (USA)

1990: Utsunomiya (JPN) Rudy Dhaenens (BEL)

1991: Stuttgart (GER) Gianni Bugno (ITA)

1992: Benidorm (ESP) Gianni Bugno (ITA)

1993: Oslo (NOR) Lance Armstrong (USA)

1994: Agrigento (ITA) Luc Leblanc (FRA)

1995: Duitama (COL) Abraham Olano (ESP)

1996: Lugano (SUI) Johan Museeuw (BEL)

1997: San Sebastian (ESP) Laurent Brochard (FRA)

1998: Valkenburg (NED) Oskar Camenzind (SUI)

1999: Verona (ITA) Oscar Freire (ESP)

2000: Plouay (FRA) Romans Vainsteins (LAT)

2001: Lissabon (POR) Oscar Freire (ESP)

2002: Zolder (BEL) Mario Cipollini (ITA)

2003: Hamilton (CAN) Igor Astarloa (ESP)

2004: Verona (ITA) Oscar Freire (ESP)

2005: Madrid (ESP) Tom Boonen (BEL)

2006: SALZBURG (AUT) Paolo Bettini (ITA)

2007: Stuttgart (GER) Paolo Bettini (ITA)

2008: Varese (ITA) Alessandro Ballan (ITA)

2009: Mendrisio (SUI) Cadel Evans (AUS)

2010: Geelong (AUS) Thor Hushovd (NOR)

2011: Kopenhagen (DEN) Mark Cavendish (GBR)

2012: Valkenburg (NED) Philippe Gilbert (BEL)

2013: Florenz/Toskana (ITA) Rui Costa (POR)

2014: Ponferrada (ESP) Michal Kwiatkowski (POL)

2015: Richmond (USA) Peter Sagan (SVK)

2016: Doha (QAT) Peter Sagan (SVK)

2017: Bergen (NOR) Peter Sagan (SVK)

2018: Innsbruck Alejandro Valverde (ESP)