Kern-Rückzug war „ganz schlechte Performance“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat bezüglich der personellen Turbulenzen in seiner Partei selbstkritische Worte gefunden. Christian Kerns Rückzug von der Parteispitze sei eine „ganz schlechte Performance“ gewesen, „die uns zu Recht medial in Kritik gebracht hat“, meinte der stellvertretende Parteivorsitzende am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Aber nun müsse man in die Zukunft blicken. Daher sage er: „Schluss mit den Personalfragen.“ Es dürfe nicht sein, dass diese das Inhaltliche überlappen.