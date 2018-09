Industriellen-Präsident kritisiert Kickl scharf

Hafenecker: „Völlig an den Haaren herbeigezogen“

Für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ist die Kritik Kapschs „völlig an den Haaren herbeigezogen“. Kapsch wäre gut beraten, „sich an die Fakten zu halten, sich an diesen zu orientieren und nicht irgendwelche Schauermärchen in die mediale Welt zu setzen. Mit seiner heutigen Kritik versucht der IV-Präsident lediglich, die inszenierte Hatz gegen den erfolgreichsten Innenminister der Zweiten Republik erneut aufzuwärmen. Kapsch sollte sich daher lieber um seinen eigenen Stall kümmern und sich nicht als selbst ernannter Hüter von Anstand und Moral aufspielen", so Hafenecker in einer Aussendung.