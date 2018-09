Bayern stecken jetzt in der ersten Mini-Krise

Erst das 1:1 in Augsburg am Dienstag, dann das 0:2 bei der Berliner Hertha am Freitagabend - kündigt sich da etwa Bayerns erste Mini-Krise an? Trainer Niko Kovac (im Video oben) kritisiert vor allem die schlechte Chancen-Auswertung nach der ersten Pleite gegen Hertha seit fast zehn Jahren. Aber der Kroate weiß auch: „Wenn sich das dreht, schaut es schon bald wieder anderes aus.“ Am besten schon am Dienstag in der Champions-League gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.