Ex-Rad-Star Jan Ullrich auf Drogenentzug in Miami

Doch nach drei Wochen Entzug folgte schon der nächste Vorwurf. Ullrich soll am Hamburger Flughafen eine Gastronomie-Angestellte grundlos angegriffen haben. Stimmt nicht, sagt Ullrich nun vor dem Antritt seines zweiten Drogenentzugs in den USA. „Ich bin entschlossen, eine Wende in meinem Leben herbei zu führen. Deshalb habe ich zugesagt. Es gibt kein Zurück in die alte Welt. Keinen Plan B.“ Sein Freund Sven M. verrät im Gespräch mit der Bild-Zeitung bei der Ankunft in Miami: „Er hat seit den Morgenstunden nichts mehr getrunken oder geraucht. Das ist ein Neubeginn für Jan, wir hatten so lange darum gekämpft, dass er diesen Schritt endlich macht.“