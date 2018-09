Auch Nobelbezirk Döbling führt Parkpickerl ein

Döbling wird also zum 19. Wiener Bezirk mit Parkpickerl. Bis es tatsächlich so weit ist, dauert es erfahrungsgemäß ein halbes Jahr. Verkehrsschilder müssen aufgestellt werden, die Bewohner die Möglichkeit bekommen, ihre Vignette zu bestellen. SPÖ-Bezirksvize Thomas Mader spricht von einem „freudigen Tag für die Bürger“. Daniel Resch (ÖVP), der im November Adolf Tiller als Vorsteher nachfolgen wird, drängt auf rasche Umsetzung. „Worauf warten? Jetzt ist Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou am Zug.“