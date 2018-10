Wie Babys kommunizieren

Aktuelle Studien besagen leider, dass so gut wie jeder Zwölfjährige schon einmal in seinem Leben Pornos konsumiert hat. Das liegt u. a. daran, dass sie heutzutage trotz gesichertem Computer oder Handy leicht zugänglich sind. Wichtig beim Gespräch mit Ihrem Sohn ist es aber, ihm klar zu machen, dass es nicht schlimm sei, sich für Sexualität an sich zu interessieren. Strafen oder Moralpredigten bringen wenig, Aufklärung ist - spätestens jetzt - angesagt! Nutzen sie die Möglichkeit, Werte zu vermitteln. Und machen Sie Ihrem Sohn klar, dass Sexualität prinzipiell etwas Positives ist, das (meist) mit Liebe in Verbindung steht etc. Erklären Sie ihm, dass pornografische Darstellungen nichts mit realer Sexualität zu tun haben. Ähnlich wie in Fantasyfilmen wie „Star Wars“ verwenden auch in Pornos professionelle Schauspieler alle möglichen technischen Tricks. Daher ist ein kritischer Umgang mit allen Medien wichtig - bleiben Sie also dran und im Gespräch! Weitere Tipps und Ratschläge gibt es u. a. auf www.rataufdraht.at, Telefonberatung unter 147.