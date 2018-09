Unbekannter zertrümmert acht Parkautomaten in Linz

Eine enorme Wut auf Parkautomaten dürfte jener Unbekannte haben, der in der Nacht zum Mittwoch in Linz zahlreiche Kassaautomaten schwerst beschädigt hat. In insgesamt acht Kurzparkzonen in der Nietzschestraße, Darrgutstraße, Garnisonstraße und Semmelweissstraße hatte er die Displays und Frontplatten von Kassaautomaten zertrümmert.