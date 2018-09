Sextäter nach Übergriff auf Mädchen (14) gefasst

Jener Sextäter, der am 16. September in einer Unterführung in Leonding bei Linz eine 14-jährige Schülerin begrapscht und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert hatte, ist ausgeforscht. Dringend verdächtig ist ein 33-jähriger besachwalteter Mann aus Leonding. Er kann sich an nichts mehr erinnern.