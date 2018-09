See wird ausgepumpt: Besitzer spricht über Einsatz

Wenig Erfolgsaussichten „in dem dicken Schlick“?

Zwei Tauchaktionen in den Jahren 1994 und 2006 brachten keinen Erfolg - nun will die Exekutive den See, der dem Wiener Viktor Walezki gehört, komplett auspumpen. „Ich war ein paar Mal dort, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Polizei in dem dicken Schlick etwas findet“, erzählt der Grundstückseigner im Gespräch mit krone.at. Dennoch habe er dem Einsatz zugestimmt: „Ich habe das mit dem Pächter des Sees besprochen. Uns wurde hoch und heilig versprochen, dass uns keine Kosten entstehen und dass alles wieder so hergestellt wird, wie es war.“