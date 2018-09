Deutsche Polizei pumpt See für Leichensuche aus

Polizei patrouilliert am Seeufer, bis Gewässer ausgepumpt wird

Das Leerpumpen des Sees ist ein schwieriges Unterfangen. Experten aus dem In- und Ausland würden zurate gezogen werden, berichtet eine Polizeisprecherin - das Vorhaben wird sich demnach noch etwas in die Länge ziehen. In der Zwischenzeit wird das Gewässer von der Exekutive überwacht - Objektschützer patrouillieren am Seeufer, so der „Weser Kurier“. So soll verhindert werden, dass Hinweise aus dem Gewässer verschwinden. „Diese Maßnahme stellt eine erhebliche Kraftanstrengung für die Polizei dar“, erklärt die Sprecherin. „Aber bei derartigen Taten müssen wir jede Ermittlungsmöglichkeit ausschöpfen.“