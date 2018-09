Polcanova widmet EM-Medaillen dem toten Vater!

Erst im Finale wurden Polcanova/Noskowa am Sonntagnachmittag bei ihrem Erfolgslauf im Doppel gestoppt! Da verloren sie in einem wahren Krimi gegen die deutsche Kombination Nina Mittelham/Kristin Lang mit 3:4 Sätzen (-10, 8, 6, -4, 9, -7, -12). Dabei war Gold zum Greifen nahe, Polcanova/Noskowa vergaben leider zwei Matchbälle - im siebenten Satz beim Stande von 11:10 und 12:11. Allerdings hatten sie in diesem Krimi zuvor auch zwei Matchbälle abgewehrt.