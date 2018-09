Vandalen verschandeln Orte und kommen davon

Die Randalierer waren in der Nacht in der Wolf- und Dr.-Watzke-Straße in Laakirchen unterwegs, traten die Seitenspiegel von sieben geparkten Pkw herunter und verwüsteten die Verkehrsleiteinrichtungen. Erst am nächsten Morgen wurde der Schaden bekannt, jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen auf die Täter.