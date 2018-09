Nobert Hofer hebt jetzt richtig ab

Wer in diesem Zusammenhang aber glaubt, dass der Minister auf teure Düsenjets abfliegt, Pardon, abfährt, der irrt. Bei seiner Errungenschaft handelt es sich um eine Cessna 182RG Turbo, ein Propellerflugzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von knapp 300 km/h. Dem Technikbegeisterten geht es in diesem Zusammenhang aber freilich nicht um die Attribute „höher, schneller, weiter“. Für ihn liegt in der Ruhe die Kraft, auch jene seines neuen „Babys“, das er in Punitz stationiert hat.