Hütter siegt mit Eintracht Frankfurt bei Marseille

Der Führende der englischen Premier League, Chelsea, gab sich in der Gruppe L bei PAOK Saloniki zwar keine Blöße, machte beim 1:0 allerdings auch nur das Nötigste. Willian erzielte schon nach sieben Minuten das einzige Tor. Mit einem Tor-Festival bestritt hingegen der dreifache EL-Sieger Sevilla seinen Auftakt in Pool J gegen Standard Lüttich. Die Spanier gewannen zu Hause 5:1 (2:1). Ever Banega (8., 74./Elfmeter), Franco Vazquez (41.) sowie Wissam Ben Yeder (49., 70.) trafen für die Andalusier. Moussa Djenepo (39.) erzielte den Ehrentreffer für die Belgier.