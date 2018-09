Doppelmörderin Estibaliz C. ist wieder geschieden

2013 gaben sie einander im Gefängnis das Jawort. Mittlerweile ist die Ehe von Estibaliz C. und Roland R. zerrüttet. Donnerstagmittag fand im Bezirksgericht Schwechat in Niederösterreich die Verhandlung in ihrem Scheidungsverfahren statt. Die Doppelmörderin, die per Videokonferenz zugeschaltet wurde, war ganz in Weiß gekleidet. Sowohl sie als auch Roland R. sprachen sich vor Gericht für eine „Trennung in Frieden“ aus.