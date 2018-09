Doppelmörderin Estibaliz C. will wieder heiraten

„Ich glaube weder an die ewige Liebe noch an die Ehe als Institution. Ich will ihn aus anderen als romantischen Gründen heiraten. Jetzt können sie uns mit der Begründung, wir hätten negativen Einfluss aufeinander, voneinander fernhalten. Sind wir verheiratet, haben wir Rechte. Ich will ihm schreiben dürfen. Geschenke mit ihm austauschen dürfen. Ihn manchmal sehen dürfen. An einem Besuchertisch, an dem wir einander an den Händen halten. Hier in Asten oder bei ihm in Garsten. Ich denke nicht darüber nach, ob unsere Beziehung eine Zukunft hätte. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich selbst eine Zukunft habe. Ich lebe heute. Ich liebe jetzt.“