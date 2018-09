Ronaldo-Rot „eine Beleidigung für den Fußball“

Cristiano Ronaldo wird sein erster Auftritt im Dress von Juventus Turin in der Champions League noch lange in Erinnerung bleiben. Grund ist aber nicht der erwartungsgemäße 2:0-Erfolg bei Valencia, sondern seine erste Rote Karte im 154. Spiel in der „Königsklasse“ wegen einer umstrittenen Tätlichkeit. „Das Drama von CR7“, schrieb die spanische Sportzeitung „Marca“ am Mittwochabend. Die italienische Presse schimpfte.