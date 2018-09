Leclerc steigt schon jetzt in Ferrari-Boliden

Wie „motosport-total“ berichtet, wird sich Leclerc in Le Castellet am Donnerstag und Freitag in den aktuellen Ferrari-Boliden setzen und den Pirelli-Reifentest bestreiten. Wie auch sein zukünftiger Teamkollege Vettel. Für Mercedes wird Valtteri Bottas bei den Probefahrten teilnehmen.