„Da passt nichts, das ist wie Science-Fiction“

Wie in einem „Science-Fiction-Film“ fühlt sich Karl-Heinz Grasser, denn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im Buwog-Strafprozess gegen ihn seien nicht sehr realitätsnah, wie er am Mittwoch am 49. Verhandlungstag feststellte. Dieser begann, wo der Vortag geendet hatte - mit Protokollen aus dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Themen wie Hypo, Buwog und Terminal Tower. Zu Letzterem habe er fast keine „originären Erinnerungen“, sein Wissen zu diesem „Randthema“ stamme vorwiegend aus dem Aktenstudium, betonte der Ex-Finanzminister. Auch Grasser „angedichtete“ Konten kamen zur Sprache. Außerdem legte der Hauptangeklagte eine eidesstattliche Erklärung seiner Frau vor, um große Bargeldeinzahlungen auf sein Konto zu erklären.