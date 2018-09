„Das ist nicht verfahrensrelevant“

Die Richterin erinnerte den Angeklagten an seine Aussagen an vorangegangenen Verhandlungstagen, dass er mangels Zeit und Kenntnis keine Mails in seiner Zeit als Finanzminister verschickt habe - um ihn dann mit seinen Mails aus dieser Zeit zu konfrontieren. Darunter fanden sich auch einige private Mails, die Grassers Verteidiger erneut monierten. Sie baten darum, diese ihrem Mandanten zum Durchlesen vorzulegen, aber nicht in aller Öffentlichkeit abzuhandeln. Dieser Bitte leistete Hohenecker Folge. An die besagten E-Mails konnte sich Grasser nicht mehr erinnern, musste jedoch eingestehen, dass er womöglich „die eine oder andere private E-Mail von meinem Handy verschickt“ habe. Diese wie auch andere Details seien jedoch „nicht verfahrensrelevant“.