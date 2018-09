Umstrittener Asyl-Gutachter will Zulassung zurück

Sein Gutachten über die Zustände in Afghanistan wurde für viele Abschiebungen von Afghanen herangezogen und war von Anfang an harter Kritik ausgesetzt. Mahringer kann den Bescheid nicht nachvollziehen: „Die Entziehung verwundert mich. Ich habe zahlreiche Gutachten bei Gericht abgeliefert und es gab bisher keine Beanstandungen bezüglich der Qualität.“ Die Vorwürfe, seine Gutachten seien zu unwissenschaftlich, seine Daten und Analysen zu subjektiv, will er nicht so hinnehmen: „Meine Gutachten müssen ja auch der gerichtlichen Qualitätsprüfung standhalten. Dass nun eine unabhängige Kommission unter massivem öffentlichem Druck zu einem anderen Ergebnis kommt, sagt bereits alles.“