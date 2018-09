Alec Baldwin bestätigt Heirat von Hailey & Justin!

In den letzten Tagen überschlugen sich die Spekulationen um eine angebliche Hochzeit von Justin Bieber und Hailey Baldwin. Der Grund: Am vergangenen Donnerstag wurde das Paar vor dem New Yorker Standesamt gesichtet. „Sie haben es getan, ohne auf irgendjemanden zu hören“, behauptete daraufhin ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin.