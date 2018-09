Sphinx-Statue in ägyptischem Tempel freigelegt

Land will mit Entdeckungen Touristen anlocken

In den vergangenen Monaten hatte das Antikenministerium eine ganze Reihe von Entdeckungen aus der Hochkultur der Alten Ägypter präsentiert. Das Land will damit Touristen anlocken, die es wegen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise des Landes dringend als Einnahmequelle für ausländisches Geld braucht. Mit der Pharaonenstadt Luxor, den berühmten Pyramiden in Giseh bei Kairo und weiteren Orten entlang des Nils hat Ägypten zahlreiche wertvolle Kulturstätten zu bieten.