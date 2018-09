Pussy-Riot-Mitglied ist wieder bei Bewusstsein

Exfrau war 22 Monate in Arbeitslager

Pussy Riot ist vor allem bekannt für eine Protestaktion 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale: Dort hatten sie ein „Punk-Gebet“ aufgeführt, in dem sie Russlands Präsident Wladimir Putin offen kritisierten. Wegen „Rowdytums“ und „Aufwiegelung zu religiösem Hass“ wurden drei Bandmitglieder zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt. Bei Jekaterina Samuzewitsch wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, Wersilows damalige Ehefrau Tolokonnikowa und Maria Alechina kamen nach 22 Monaten frei.