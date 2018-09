Mehrheit der Österreicher findet Asylpolitik gut

In puncto Sonntagsfrage hat die ÖVP weiterhin die Nase vorn. Wie eine Umfrage von Unique research für das Nachrichtenmagazin „profil“ zeigt, bleiben die Türkisen mit 34 Prozent unangefochten an der Spitze. Die FPÖ konnte im Vergleich zum August sogar aufholen, hält mittlerweile bei 25 Prozent und ist damit der SPÖ bereits dicht auf den Fersen. Die Roten stehen in der aktuellen Umfrage derzeit bei 28 Prozent, rutschten damit im Vergleich zum Vormonat um einen Prozentpunkt ab.