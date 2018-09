Vertrauensindex: Kurz Erster, Strache verbessert

Löger hinter Kurz auf Platz zwei

Den stärksten Vertrauenszugewinn unter den Regierungsmitgliedern verzeichnete seit März Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) mit plus 6 Punkten und einem Vertrauenswert von 15 Punkten, was den zweiten Platz hinter Bundeskanzler Kurz bedeutet. Kurz‘ Vertrauenswert erhöhte sich von einem ohnehin hohen Niveau ausgehend um 4 Punkte von 20 auf 24. Zu den Aufsteigern im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex zählen auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit plus 4 Punkten sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ), die jeweils 3 Punkte zulegten. Strache, Sobotka und Kunasek liegen aber noch im Vertrauensminus.