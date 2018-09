„Was passiert ist, hat uns viel sensibler gemacht“

Mit 30 Millionen Euro Umsatz zufrieden

30 Millionen Euro Umsatz macht das Unternehmen, das mit der im Mühlviertel entwickelten Elektronik unter anderem dafür sorgt, dass Drehkreuze in Stadien und in Skigebieten funktionieren, pro Jahr. „Wir wollen in dem Bereich bleiben“, so Gschwandtner. „So können wir weiter hochflexibel sein, das ist für unsere Kunden wichtig“, sagte Schübl. Technosert zählt 175 Mitarbeiter.