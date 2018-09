Alle Politiker-Kinder in öffentliche Schulen!

Der Bildungsexperte Andreas Salcher sagte in einem Interview im „Kurier“ auf die Frage, was denn passieren muss, dass es in der Schulpolitik zu einer echten Reform kommt: „Jeder Politiker muss sein Kind in die nächstgelegene öffentliche Schule geben. Dann würde sich plötzlich ganz schnell an den Volksschulen und Neuen Mittelschulen alles ändern.“ Das wäre vielleicht einen Versuch wert.