„Don‘t smoke“: Der Kampf um die Unentschlossenen

Umfrage: Klare Mehrheit für umfassenden Nichtraucherschutz in Gastronomie

Rückenwind für das Volksbegehren orten die Initiatoren von Wiener Ärztekammer und Österreichischer Krebshilfe in einer aktuellen, repräsentativen Umfrage, mit der sie die Beratungsfirma Pitters Trendexpert beauftragt haben. Demnach sprachen sich 62 Prozent der 1092 Befragten ab 16 Jahren für einen umfassenden Nichtraucherschutz in der Gastronomie aus. „32 Prozent der noch nicht deklarierten Bürger haben vor, das Volksbegehren in der Eintragungswoche zu unterschreiben, weitere 16 Prozent sind noch unentschlossen“, so Szekeres. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten will noch andere Personen zum Unterzeichnen des Volksbegehrens bewegen.