Wie kam der Geisterfahrer auf die Südautobahn?

Sonntagabend, viel ist nicht los auf der Südautobahn bei Villach-Warmbad: Ein Wohnwagengespann, hier und da ein paar Autos - und mitten drin der 55-jährige Steinfelder, der in seinem roten Pkw in die falsche Richtung fährt - nicht in Fahrtrichtung Villach, sondern nach Italien.