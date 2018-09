Vögele gerettet, aber bis zu 30 Filialen schließen

Laut Fortführungskonzept sollen 25 bis 30 Standorte wegfallen - 15 davon schon in den nächsten Tagen. Die Mitarbeiter dieser Filialen seien bereits informiert worden. Betroffen ist das Personal in Haid, Bad Radkersburg, Graz-Weinzöttl, Spittal an der Drau, Mürzzuschlag, Graz-St. Peter, St. Veit an der Glan, Reutte, Salzburg ZiB, Wien SCN, Lannach, Wolfsberg, Schwanenstadt, Vogau und Wien-Awarenstraße. Wie viele Mitarbeiter insgesamt betroffen sind, ist noch offen.