Vögele schlittert in die Insolvenz

Geschäftsführung versucht, Zerschlagung zu vermeiden

„Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und der Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft“, so Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria. Weiter verhandelt werde auch für die Vögele-Schwesterfirmen in Slowenien (elf Filialen) und Ungarn (26 Filialen).