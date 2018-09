Sooo herzig: Die Schulfotos der Kärntner Promis

Nik P. schwänzte die Schule

An den ersten Schultag in Friesach erinnert sich Publikumsliebling Nik P.: „Ich habe meine Mutter an der Hand in die Schule gezogen, weil ich so neugierig war, wie es da drinnen aussieht.“ Doch der frühe Tod der Mutter hat vieles verändert: „Meine schulischen Leistungen gingen in den Keller. Daraufhin habe ich sehr oft die Schule geschwänzt. Erst durch meine Zieheltern in Straßburg fand ich wieder ins Leben zurück.“