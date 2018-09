Bosniens Weltklasse-Kicker Pjanic verletzt sich

Den Bosniern droht am Dienstag gegen Österreich möglicherweise der Ausfall ihres Starspielers Miralem Pjanic. Wie Teamchef Robert Prosinecki nach dem Sieg in Belfast bekanntgab, musste er den Juventus-Mittelfeldspieler in der 83. Minute wegen einer Verletzung austauschen. Über den genauen Grad der Blessur machte der Coach keine Angaben.