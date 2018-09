Zulj: „Im Winter wird das Theater wieder losgehen“

Hoffnung auf Stammplatz

Zulj war beim 2:0 am Donnerstag im Testspiel in Wien gegen Schweden etwas überraschend in der Startformation gestanden und darf sich nun auch Hoffnungen auf einen Stammplatz gegen die Bosnier machen. „Es freut mich, dass mir der Teamchef vertraut“, erklärte der Zentrumsspieler. „Ich glaube aber auch, ich gebe es ihm zurück. Ich finde, gegen Schweden habe ich in der zweiten Hälfte ein anständiges Spiel abgeliefert.“