Flusskreuzfahrt von Moskau nach St. Petersburg

Wenig besiedelt sind die Fluss-, Kanal- und Seeufer in den folgenden drei Reisetagen, zu besichtigen sind Goritsy mit seinem prächtigen Kloster, die Museumsinsel Kischi mit ihrer einmaligen Holzarchitektur-Sammlung und das Handwerkerdorf Mandrogy. Extrem weit wird die Wasserfläche schließlich am Ladogasee, Europas größtem Süßwassersee - seine Fläche entspricht in etwa ganz Niederösterreich, seine Inselchen sind zusammen so groß wie der Bodensee! Hier ist Finnland ganz nah, die russische Weite verbindet sich mit nördlichem Licht, ein wunderbares Naturspektakel. Gute Gelegenheit, die Blicke schweifen zu lassen, sich gelassen oder melancholisch wie eine Figur von Tschechow zu fühlen. An Bord verbreiten Andrej mit seinem Akkordeon und Sergej mit seiner Balalaika weiter die passende Stimmung, der Spruch über dem Tagesprogramm ist eine Lebensweisheit der Wolgaschiffer: 100 Gramm sind kein Wodka, 100 Rubel kein Geld, 100 Kilometer sind keine Entfernung und 100 Minuten keine Verspätung.