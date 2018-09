Bezieher-Ansturm gebremst, „Asyl-Problem“ bleibt

„Nicht ohne Grund wohnen 60 Prozent der Bezieher in Wien“

Hartinger-Klein sieht in den Zahlen auch eine Bestätigung für die These, die Höhe der Sozialleistung würde als „Pull-Faktor“ für Migranten dienen: „Nicht ohne Grund wohnen mehr als 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher in Wien, das großzügiger als andere Bundesländer mit dieser Leistung umgeht“, so Hartinger-Klein.