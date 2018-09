Projekte der Kunstuni: Relaxen in der Postcity

Die Ars Electronica ist eröffnet! Bis Montag bündeln sich die meisten der 500 Veranstaltungen in der Postcity am Linzer Bahnhofsgelände. Hier zieht mit „Error -The Art of Imperfection“ ein vielfältiges Programm ein. Der Höhepunkt ist die Große Konzertnacht. Aber auch kleine Dinge bekommen Raum, wie etwa die „Barbie und Ken-Installation“ einer Studentin.