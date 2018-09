„Superman“ Henry Cavill wird zum „Witcher“

Im Mittelpunkt von „The Witcher“ steht der Hexenmeister Geralt von Riva, der als Monsterjäger zahlreiche Abenteuer bestehen muss. Wer in seine Rolle schlüpfen wird, war bis zuletzt. Mit Henry Cavill konnte Netflix nun eine erfahrene Hollywood-Größe gewinnen: Der britische Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle des „Superman“ in „Man of Steel“, „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“ bekannt. Aktuell ist er in „Mission: Impossible - Fallout“ auf der Leinwand zu sehen.