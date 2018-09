Wien-Wahl vorziehen? „Grüne sollen weiterregieren“

In Wien-Währing am Kutschkermarkt sind die Reaktionen gemischt. Eine vorgezogene Wien-Wahl scheint für die meisten Befragten übertrieben. „Warum müssen wir die Wahl vorziehen?“, fragt sich eine Passantin. Eine Pensionistin sieht es ähnlich. „Ich halt‘ nix davon. Es sind billige Lösungen, die für Ablenkung sorgen sollen. So was gefällt mir nicht.“ Manche sind skeptisch, ob die Stadtregierung ihre Mehrheit bei einer kommenden Abstimmung behalten kann. „Die Roten werden nicht die Mehrheit haben, dann bleibt ihnen wahrscheinlich nichts mehr über, als mit den Blauen zu koalieren“, so eine Frau beim Einkaufen. Für sie ist es „völlig egal, ob die Wien-Wahl vorgezogen wird“, weil, „kein Kandidat wählbar wäre“.