Aus für Aktion 20.000: 7000 Wiener betroffen

6900 Wiener hätten Job erhalten

„Aus Studien wissen wir, dass das für 90 Prozent von ihnen eine sehr große Chance war, vielleicht auch die letzte, und gerade ihnen wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen“, kritisiert Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. „Wenn die Bundesregierung die älteren Arbeitslosen so im Stich lässt, dann schadet das dem gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so der neue Finanzchef der Wiener SPÖ. Die der „Krone“ vorliegende Evaluierung der MA 23 zeigt, dass vor allem die Bezirke Favoriten, Floridsdorf, Donaustadt, Simmering und Meidling profitiert hätten. 6906 Wiener aus der Gruppe 50 Plus hätten einen Job erhalten.