The Kooks: „Wir sind die Band für die Außenseiter“

Angst aus dem Schatten

Pritchard macht sich viele Gedanken um Fluch und Segen der Social-Media-Welt. Um die Verrohung der Menschheit in den (a)sozialen Netzwerken und weshalb auch Prominente nicht davor gefeit sind, in die Falle der „Fake News“ zu tappen. So etwa Englands Popstar Olly Murs, der unlängst ohne Überprüfung twitterte, dass jemand in der Londoner Oxford Street herumschießen würde und alle Läden daraufhin sofort dichtmachten. Die Meldung stellte sich als falsch heraus. „Wir bräuchten eine Lizenz zum Tweeten“, fügt Bassist Peter Denton schmunzelnd an, „das klingt doch auch wie ein guter, neuer Bond-Film.“ Pritchard findet bei diesem Thema wenig Amüsement. „Wenn Leute wie Donald Trump jeden Gedanken einfach so rausrülpsen, dann wird all das für die Menschen verwirrend und gefährlich. Dann wächst die Angst und anonyme Monster aus dem Schatten kommen in den Vordergrund. Wem sollst du noch vertrauen? Welches Medium überprüft die Fakten und welches nicht? Ich kann absolut nachvollziehen, dass die Menschen einfach unsicher sind.“