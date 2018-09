Mayr-Melnhof nach Sieg im Wechselland Meister

Mit einem Sieg bei der 25. Wechselland-Rallye im Raum Pinggau hat sich Niki Mayr-Melnhof am Samstag schon vor dem letzten Lauf erstmals den Rallye-Staatsmeistertitel gesichert! Der 39-jährige Steirer erzielte in einem Ford Fiesta R5 in elf der 18 Sonderprüfungen Bestzeit und gewann nach dem Ausfall von Rekord-Champion Raimund Baumschlager überlegen.